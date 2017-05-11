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جبهة «ساويرس» تخطر لجنة شئون الأحزاب بمحضر مؤتمرها العام

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جبهة «ساويرس» تخطر لجنة شئون الأحزاب بمحضر مؤتمرها العام جبهة «ساويرس» تخطر لجنة شئون الأحزاب بمحضر مؤتمرها العام

التحرير

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تقدم حزب المصريين الأحرار -جبهة مجلس الأمناء "ساويرس"-، صباح اليوم الخميس، بالأوراق الخاصة بالمؤتمر العام الذي عقدته الجبهة يوم الجمعة الماضية، إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية.

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وقال بيان عن الحزب: إن أمين عام لجنة الأحزاب السياسية تسلم الإخطار الذي تضمن سجلات حضور المؤتمر وتم التأشير بذلك في سجل الحزب، وبدأت أمس بالفعل ولاية القيادات المنتخبة الجديدة "رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا"، بعد أن انتهت ولاية قيادات الحزب المنتخبة في المؤتمر العام الأول للحزب في مايو ٢٠١٣.

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التحرير

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