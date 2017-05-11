البرلمان يدعو المحامين لتقديم مقترحاتهم بقانون الإجراءات الجنائية

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دعا النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون التشريعية، المحامين إلى الإشتراك في مناقشة عامة حول التعديلات المزمع مناقشتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وتناقش اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعد تقدم عدد من النواب بمقترحات للتعديل، إضافة إلى مقترحات الحكومة، خاصة بعد الحوادث الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة.

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وطالب "الشرقاوي"، المحامين بإعداد مقترحات مكتوبة على أن يرفق بالمقترح مذكرة مختصرة تتضمن كافة التعديلات، وذلك لمناقشتها خلال اجتماع يعقد بالمحكمة الابتدائية، الأحد المقبل.