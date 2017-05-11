برلماني يقدم مقترحا للقضاء على جشع التجار خلال شهر رمضان

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طالب النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، وزارة التموين باستيراد السلع الغذائية الضرورية؛ للقضاء على احتكار وجشع التجار خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن هذه أفضل وسيلة ضد التجار الذين يقومون بتخزين السلع الغذائية للتحكم في أسعارها.

وأوضح "عبد العزيز"، في تصريحات له اليوم الخميس، أنه حال تنفيذ هذا المقترح، ستجبر الحكومة التجار ببيع السلع دون تخزينها؛ استنادا إلى مبدأ العرض والطلب.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب لزيادة الدعم من 55 مليار جنيه لـ100 مليار جنيه، وخاصة السلع الاستراتيجية، يتم توزيعها من خلال مكاتب التموين والجمعيات التعاونية.