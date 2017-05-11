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«السادات» يطالب الخارجية بكشف ملابسات وفاة السائحة البولندية

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«السادات» يطالب الخارجية بكشف ملابسات وفاة السائحة البولندية «السادات» يطالب الخارجية بكشف ملابسات وفاة السائحة البولندية

التحرير

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طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وزارة الخارجية بعدم التأخر في معالجة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام البولندية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر وفاة سائحة بولندية.

وشدد "السادات"، على ضرورة بذل أقصى درجات التعاون مع الجانب البولندي، وتوضيح جميع الحقائق والملابسات من خلال بيانات تصدر من الجهات الرسمية تخاطب المجتمع البولندي، وتؤكد حقيقة الموقف بعد تباين ردود الفعل التي تؤثر سلبًا على سمعة ، ومستقبل السياحة البولندية فيها.

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وطالب  رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وزارة الخارجية والسفارة المصرية في وارسو، بسرعة التعامل مع الموقف، وبذل جميع الجهود لمواجهة الكثافة الشديدة لما يُنشر في وسائل الإعلام الخارجي، وذلك ببيان ظروف وملابسات وفاة السائحة البولندية للرأي العام هناك.

وأوضح أن الشعب البولندي والمجتمع الأوروبي لا يعلم تفاصيل الوفاة في حين أن وسائل الإعلام البولندي بكل أنواعها لا تتحدث سوى عن هذه الحادثة حتى صدّرت رسالة سلبية للرأي العام، وأن التأخر في توضيح الحقيقة حتمًا سوف يفتح الباب أمام كثير من اللغط والإساءة لمصر والسياحة بها في وقت نجاهد فيه لتسويق مصر في السوق السياحي، وإنعاش قطاع السياحة مرة أخرى.

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