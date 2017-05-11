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أزمة النائب عرض مستمر في اتحاد الكرة

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أزمة النائب عرض مستمر في اتحاد الكرة أزمة النائب عرض مستمر في اتحاد الكرة

التحرير

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يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، لإلغاء الأخير، منصب النائب داخل الجبلاية، خلال الفترة المقبلة، بعد تجدد موجة الأزمة.

وعلمت «التحرير» أن الأزمة تتمثل في المرشحين، وذلك بعد رحيل حازم الهواري عضو المجلس السابق، حيث إن أبو ريدة، يرغب في تعيين سيف زاهر، عضو المجلس، نائبًا له، ولكن صغر سنه، أثار اعتراض البعض داخل الجبلاية.

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كما أنه من الصعب تعيين كرم كردي بسبب هجومه السابق على المجلس، وأحمد مجاهد بسبب خلافاته مع بعض الأعضاء، ويعد اختيار غير مرغوب فيه من جانب بعض الأندية.

أما المرشح مجدي عبد الغني، يخشى أبو ريدة تعيينه نائبًا له، لعدم إثارة أزمة مع كرم كردي، لاسيما أن الأخير يرى أنه الأحق بالمنصب في ظل حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

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التحرير

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