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فيديو| أحمد سليمان لمرتضى: «النيابة في انتظارك واللي جاى أكتر»

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فيديو| أحمد سليمان لمرتضى: «النيابة في انتظارك واللي جاى أكتر» فيديو| أحمد سليمان لمرتضى: «النيابة في انتظارك واللي جاى أكتر»

التحرير

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قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي ، إن ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، "أمر منتهي"، مطالبًا مجلس ادارة النادي الحالي برئاسة ، بمزيد من الثقة في أنفسهم.

وانتقد «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الخميس، من برنامج «من الآخر» الذي يقدمه محمد شبانة عبر إذاعة «نغم FM»، تصريحات مرتضى منصور، أمس الأربعاء، معلقًا «يجب أن يحترم منظومة نادي الزمالك التي يرأسها، الإدارة فن وعلم».

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وأضاف، أن هناك بلاغات تقدم بها ضد مرتضى في النيابة، مضيفًا «لو إنت واثق من معلوماتك اتفضل روح، اللي جاي تاني أكتر، الموضوع مفيهوش هزار».

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التحرير

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