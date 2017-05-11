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سيد معوض: مران للغائبين عن مواجهة زاناكو الزامبي غدًا

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سيد معوض: مران للغائبين عن مواجهة زاناكو الزامبي غدًا سيد معوض: مران للغائبين عن مواجهة زاناكو الزامبي غدًا

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​كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

قال سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الغائبين عن مواجهة زاناكو الزامبي سيخوضون تدريباتهم في التاسعة صباح غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. 

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ويضم المران الثلاثي المصاب، مروان محسن وأحمد حجازي وأحمد حمودي، بالإضافة إلى مجموعة اللاعبين الغائبين عن قائمة الأهلي الإفريقية أمام «زاناكو»؛ وهم باسم علي وأكرم توفيق وعماد متعب.

يذكر أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، أعلن قائمة الفريق المتجهه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة زناكو الزامبي في دروي أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الفريق الأحمر بدور الـ 16. (طالع التفاصيل)

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