كوليبالي: سعيد بثقة الجماهير.. أُهدي لقب لاعب الشهر للبدري

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

أعرب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الغامرة بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في الفريق، بناء على تصويت الجماهير في الاستفتاء الذي تم طرحه على الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي للنادي، لافتا إلى أن الجائزة تزيد من مسئولياته في الفترة المقبلة.

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وأكد سليماني، سعادته بالثقة التي منحتها له الجماهير، مضيفًا أن الجائزة جماعية ويهديها لزملائه في الفريق والكابتن حسام البدري، المدير الفني، بعدما ساعدوه على التألق وإحراز الأهداف، لافتا إلى أنه يشكر البدري وزملائه بالفريق على دعمهم المستمر.

وأشار المهاجم الإيفواري إلى أنه يسعى جاهدًا لإسعاد الجماهير، وبذل كل ما في وسعه للفوز بالبطولات مع الأهلي، وأن يكون عند ثقة الجماهير دومًا، مضيفا أنه مازال لديه الكثير ليقدمه مع القلعة الحمراء.

وأوضح كوليبالي أن الفريق سيسعى لتحقيق انطلاقه جيدة بدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالفوز على زاناكو الزامبي، مشددا على أن هدفه هو الفوز باللقب والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.