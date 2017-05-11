إيقاف مدافع أتلتيكو مدريد 3 مباريات

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف الأورجوياني دييجو جودين مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدوري أمام فريق إيبار.

وكان جودين حصل على إنذارين خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي جمعت فريقه بنظيره إيبار، في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدف وحيد.

وجاءت العقوبة المشددة بسبب احتجاج اللاعب والسخرية من مساعد الحكم، حيث قال له «ضع نظارة» كما جاء في تقرير الحكم.

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وبذلك يتعرض جودين لضربة موجعة بعدما قرر الاتحاد الإسباني إيقافه لمباراتين بسبب سوء السلوك، إضافة إلى مباراة بسبب البطاقة الحمراء.

وسيغيب جودين عن المباراتين المتبقيتين لفريقه في الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى غيابه عن أول مباراة في الموسم المقبل من الليجا.

يذكر أن أتلتيكو مدريد خرج من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، رغم فوزه على جاره وغريمه في العاصمة الإسبانية ريال مدريد بنتيجة (2-1)، بسبب فوز النادي الملكي ذهابا بثلاثية نظيفة سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو.