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فيديو| رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني يهاجم إسرائيل في «كونجرس الفيفا»

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فيديو| رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني يهاجم إسرائيل في «كونجرس الفيفا» فيديو| رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني يهاجم إسرائيل في «كونجرس الفيفا»

التحرير

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شن رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، جبريل الرجوب، هجومًا كبيرًا، على إسرائيل، بسبب إقامة مبارياتها على ملاعب فلسطين..

وأضاف «الرجوب»، خلال كلمته بكونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقام في البحرين، اليوم الخميس، أن الإسرائيلية مارست الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ونحن نريد الاعتراف الكامل بحقوق فلسطين، بعد لعب أى ناد إسرائيلي في أراضينا.

ووجه رئيس الاتحاد الكرة الفلسطيني كلمة لأعضاء الدول العربية المشاركين في «كونجرس الفيفا» قائلًا: «لا يمكن لأحدكم أن يقبل أن تلعب أندية أجنبية في أراضيها، يجب أن تلغى كل النشاطات الكروية تحت إشراف الاتحاد الإسرائيلي في الأراضي المعترف بأنها فلسطينية».

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 وتابع، أن مطالب اتحاد الكرة ببلاده معلقة منذ فترة رغم النداء المتكرر بها، مؤكدًا أن ما يقترحه حلًا كرويًا.

يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد طالب الفيفا بشطب طلب فلسطين معاقبة 6 أندية إسرائيلية تلعب بالضفة الغربية.

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التحرير

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