سانشيز على قائمة أتلتيكو للمركاتو الصيفي

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دخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في الصراع على ضم اللاعب التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، عن رغبة الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، في تعزيز قوته الهجومية استعدادًا للموسم الجديد، بإبرام العديد من الصفقات القوية.

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وأضافت الصحيفة أن المهاجم التشيلي من المحتمل موافقته على الانتقال إلى إسبانيا، خاصًة وأن هناك تعثر في مفاوضات تجديد تعاقده مع الجانرز، ولم يصل مع إدارة ناديه إلى اتفاق حتى الآن.