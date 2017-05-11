أخبار عاجلة

اليوم.. كهربا يحتفل بخطوبته على ابنة الحضري -
ميكائيل أنطونيو يجدد لوست هام 4 مواسم مقبلة -
الأب أثناسيوس: نعبد إلها واحدا.. و«ابن الله» تعبير مجازي -
زاناكو الزامبي يخوض أولى تدريباته على الملعب الرئيسي ببرج العرب -
رأسية فيلايني تسجل الهدف رقم 100 لمانشستر يونايتد هذا الموسم -
البحوث الإسلامية: تصريحات «عبد الجليل» عن الأقباط لا تتفق مع الإسلام -
وزير المالية: صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان.. ولا صحة لتقسيطها -
بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح" -
مساء الأنوار: لقاء مع أثنين من نجوم فريق الاتحاد السكندرى وحديث عن مستقبلهم الكروى -
قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عرض راقص لأطفال مدرسة دولية بالشرقية يثير جدلًا على مواقع التواصل.. "صور"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عرض راقص بمدرسة دولية (1)عرض راقص بمدرسة دولية (1)

عرض راقص بمدرسة دولية (2)عرض راقص بمدرسة دولية (2)

عرض راقص بمدرسة دولية (4)عرض راقص بمدرسة دولية (4)

عرض راقص بمدرسة دولية (3)عرض راقص بمدرسة دولية (3)

عرض راقص بمدرسة دولية (6)عرض راقص بمدرسة دولية (6)

عرض راقص بمدرسة دولية (5)عرض راقص بمدرسة دولية (5)

عرض راقص بمدرسة دولية (9)عرض راقص بمدرسة دولية (9)

عرض راقص بمدرسة دولية (8)عرض راقص بمدرسة دولية (8)

عرض راقص بمدرسة دولية (10)عرض راقص بمدرسة دولية (10)

عرض راقص بمدرسة دولية (7)عرض راقص بمدرسة دولية (7)

الشرقية – فاطمة الديب
 
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لعرض راقص لطلاب مدرسة دولية للغات بمدينة الزقازيق في الشرقية، بملابس رقص لا تليق بالأطفال في مثل هذا السن.
 
وردًا على ذلك، أوضحت الدكتورة يسرا أباظة، مديرة المدرسة، أن المدرسة منذ إنشائها عام 2005 وهي محط نقد من جميع المنافسين لإضعاف قوتها.
 
وأشارت "يسرا" في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للمدرسة، إلى أن الأمر لم يصل إلى الاستياء وحسب؛ بل إن هناك من وصفوا المدرسة بأنها "نادي خمس نجوم"، مؤكدةً أن هذا وسام يؤكد أن المدرسة هي الأفضل على مستوى المحافظة.
 
من جانبه، أوضح النائب ااحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب ومالك المدرسة، أن الاعتراض على الملابس التي شارك بها الطلبة خلال العرض، جاء دون النظر إلى باقي فقرات العرض.
 
وأوضح "أباظة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العرض استمر قرابة 4 ساعات، وسط سعادة وفرحة كبيرة لجميع الحاضرين من عائلات الطلبة، قام خلالها وإدارة المدرسة بتكريم بعض الأطفال.
 
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، أشادت بدور المدرسة، موجهًا الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الصرح التعليمي المتميز، الذي لا يقف على بعض الأراء الهدامة من أصحاب النفوس الضعيفة، التي تبحث عن المصلحة الشخصية دون النظر إلى مصرنا الحبيبة.
 
من جانبه، أرجأ هشام السنجري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، التعليق على الأمر برمته لحين الانتهاء من تجهيزات امتحانات الثانوية العامة، ومن ثم رؤية صور الحفل والتعليق عليها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح"

بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح"

قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة

قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة

صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع

صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع

بالصور- ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة قبل شحنه لفرنسا

بالصور- ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة قبل شحنه لفرنسا