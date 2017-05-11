عرض راقص لأطفال مدرسة دولية بالشرقية يثير جدلًا على مواقع التواصل.. "صور"

الشرقية – فاطمة الديب



تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لعرض راقص لطلاب مدرسة دولية للغات بمدينة الزقازيق في الشرقية، بملابس رقص لا تليق بالأطفال في مثل هذا السن.



وردًا على ذلك، أوضحت الدكتورة يسرا أباظة، مديرة المدرسة، أن المدرسة منذ إنشائها عام 2005 وهي محط نقد من جميع المنافسين لإضعاف قوتها.



وأشارت "يسرا" في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للمدرسة، إلى أن الأمر لم يصل إلى الاستياء وحسب؛ بل إن هناك من وصفوا المدرسة بأنها "نادي خمس نجوم"، مؤكدةً أن هذا وسام يؤكد أن المدرسة هي الأفضل على مستوى المحافظة.



من جانبه، أوضح النائب ااحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب ومالك المدرسة، أن الاعتراض على الملابس التي شارك بها الطلبة خلال العرض، جاء دون النظر إلى باقي فقرات العرض.



وأوضح "أباظة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العرض استمر قرابة 4 ساعات، وسط سعادة وفرحة كبيرة لجميع الحاضرين من عائلات الطلبة، قام خلالها وإدارة المدرسة بتكريم بعض الأطفال.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، أشادت بدور المدرسة، موجهًا الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الصرح التعليمي المتميز، الذي لا يقف على بعض الأراء الهدامة من أصحاب النفوس الضعيفة، التي تبحث عن المصلحة الشخصية دون النظر إلى مصرنا الحبيبة.



من جانبه، أرجأ هشام السنجري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، التعليق على الأمر برمته لحين الانتهاء من تجهيزات امتحانات الثانوية العامة، ومن ثم رؤية صور الحفل والتعليق عليها.