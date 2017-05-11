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ضبط 150 كيلو أسماك "مسرطنة" قبل تهريبها خارج الوادي الجديد

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ضبط 150 كيلو أسماك "مسرطنة" قبل تهريبها خارج الوادي الجديد ضبط 150 كيلو أسماك "مسرطنة" قبل تهريبها خارج الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

ضبط أسماك مسرطنة - ارشيفية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، 150 كجم أسماك مسرطنة، جرى تربيتها في برك الصرف الصحي بمركز الخارجة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم إيهاب شمس، رئيس وحدة مباحث مركز الخارجة، بضبط سيارة نقل محملة بصناديق سمك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كمين النقب الحدودي قبل تهريبها خارج المحافظة.

تبين قيام حملة تفتيش موسعة بكمين النقب الحدودي على طريق "الخارجة – أسيوط"، بقيادة النقيب محمد عبد الحميد منصور، قائد قوة الكمين، أسفرت عن ضبط سيارة نقل المنيا يقودها شخصان ومحملة بصناديق تحوي 150 كيلو جرام سمك متغيرة في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة.

كشف محضر الواقعة، انتداب متخصص من مديرية الطب البيطري، قرر أن الأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حُرزت السيارة والأسماك، وحُرر المحضر رقم 2556 جنح قسم شرطة الخارجة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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