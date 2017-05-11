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5 سيارات جديدة لدعم مرفق الإسعاف بالأقصر

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5 سيارات جديدة لدعم مرفق الإسعاف بالأقصر 5 سيارات جديدة لدعم مرفق الإسعاف بالأقصر

مصراوي Masrawy

5 سيارات جديدة لدعم مرفق الإسعاف

الأقصر – محمد محروس:

أعلن الدكتور معمر عبد الهادي مدير مرفق إسعاف الأقصر، اليوم الخميس، عن وصول 5 سيارات جديدة، لدعم الخدمة الصحية والعلاجية.

وأشار عبدالهادي إلي ان السيارات الجديدة سيجرى توزيعها على المرافق الجديدة، بقرى البعيرات و الضبعية وحاجر الضبعية في مركز القرنة، الرزيقات بمركز أرمنت، وأصفون بإسنا، مشيرًا إلى أن تكلفة المركبات تبلغ 7 ملايين ونصف جنيه، وتصل تكلفة تجهيز الواحدة منها نحو مليون ونصف.

وأشار إلى أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لسيارات الاسعاف بالأقصر إلي ، 185 سيارة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات وخاصة في المناطق والقرى المحرومة من الخدمات.

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