5 سيارات جديدة لدعم مرفق الإسعاف بالأقصر

5 سيارات جديدة لدعم مرفق الإسعاف
الأقصر – محمد محروس:
أعلن الدكتور معمر عبد الهادي مدير مرفق إسعاف الأقصر، اليوم الخميس، عن وصول 5 سيارات جديدة، لدعم الخدمة الصحية والعلاجية.
وأشار عبدالهادي إلي ان السيارات الجديدة سيجرى توزيعها على المرافق الجديدة، بقرى البعيرات و الضبعية وحاجر الضبعية في مركز القرنة، الرزيقات بمركز أرمنت، وأصفون بإسنا، مشيرًا إلى أن تكلفة المركبات تبلغ 7 ملايين ونصف جنيه، وتصل تكلفة تجهيز الواحدة منها نحو مليون ونصف.
وأشار إلى أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لسيارات الاسعاف بالأقصر إلي ، 185 سيارة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات وخاصة في المناطق والقرى المحرومة من الخدمات.
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