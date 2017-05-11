إحالة 20 من العاملين بالقطاع الصحي في أسيوط للتحقيق

أسيوط - أسامة صديق:

أحالت رئاسة مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، 20 من العاملين بالقطاع الصحي بالمركز للتحقيق؛ خلال جولات مفاجئة لمتابعة انضباط سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخدمية في القرى.

كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد شدد على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة أفضل وتحقيق الانضباط بكل الإدارات والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، ليكون ذلك رادعًا للمقصرين في عملهم بالقطاعات المختلفة وخاصة "الصحي" الذي يخدم عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأكد محمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، تنظيمه جولات ميدانية بصفة دورية على الإدارات والقطاعات الخدمية بالمركز خاصة القطاع الصحي، لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أوجه القصور والسلبيات بها، وتحديد مدى انتظام العمل بتلك الأماكن، موضحًا أنه بالمرور الدوري على "مستشفى الغنايم المركزي، الوحدة الصحية، الإدارة الصحية بالغنايم، المركز الطبي" جرى رصد بعض الغيابات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم، أنه رفع مذكرة إلى المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين نظرًا لعدم تواجدهم بمقر العمل.