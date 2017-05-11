لأول مرة.. صيدلية لصرف العلاج بالمجان داخل ديوان الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إنشاء صندوق دعم للدواء تابع للمحافظة، لصرف شراء الدواء والمستلزمات الطبية مجانًا لغير القادرين من مواطني محافظة الإسكندرية، بمشاركة من المجتمع المدني، وصندق "تحيا مصر"، وتبرعات رجال الأعمال.

وأكد "سلطان" إنشاء صيدلية دواء تابعة لصندوق دعم الدواء بديوان عام المحافظة لصرف الأدوية الغير متوافرة بالمستشفيات مجانا للمرضى الغير قادرين من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم الصرف للمريض الذى يتقدم بروشتة طبية من المستشفى وبطاقة الرقم القومى بشرط عدم خضوعه للتأمين الصحي.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والنقابات والهيئات والشركات والأفراد للمساهمة فى دعم صندوق الدواء بالمحافظة والصيدلية المجانية للتخفيف عن كاهل المرضى غير القادرين، لافتا إلى إنشاء حساب فرعي داخل صندوق الخدمات بالمحافظة بنسبة ٣% من صندوق الخدمات لدعم صندوق الدواء .