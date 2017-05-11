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طلاب "إعدادية القليوبية" يشتكون من صعوبة امتحان "العربي"

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طلاب "إعدادية القليوبية" يشتكون من صعوبة امتحان "العربي" طلاب "إعدادية القليوبية" يشتكون من صعوبة امتحان "العربي"

مصراوي Masrawy

صعوبة امتحان اللغة العربية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

اشتكي، طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، من صعوبة امتحان اللغة العربية، اليوم الخميس، واصفًا الأسئلة بـ"الغامضة وغير المباشرة".

وأكدت غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان لها، عدم ورود شكاوى رسمية من صعوبة الامتحان، مشيرة إلى تشكيل لجنة لمراجعته وبيان جدية شكوى الطلاب من عدمها.

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية، قد انطلقت، اليوم الخميس، في 416 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إنهم وفروا الأجواء النفسية والصحية للطلاب لأداء الامتحانات.

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