بالصور.. في مسيرة "حب" صوفية.. الآلاف يطوفون الأقصر في "دورة أبو الحجاج"

الأقصر – محمد محروس:

شارك الآلاف من أهالي محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، اليوم الخميس، في الاحتفال السنوي بدورة مولد سيدي أبوالحجاج الأقصري التي طافت شوارع المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة.

انطلقت الدورة "الموكب" بعد صلاة الظهر من أمام مسجد أبو الحجاج، ثم توجهت لشارع يوسف حسن ومنه إلى مزلقان السكة الحديد ومنه إلى شارع المحطة ثم شارع المنشية وعادت في النهاية إلى المكان التي انطلقت منه.

ويسمي هذا الموكب بالدورة كونه يطوف المدينة بشكل دائري حيث يعود إلى نفس النقطة التي انطلق منها.

ويحمل ذلك الاحتفال الذي يسمى "دورة أبو الحجاج" طابعًا خاصًا وعادات وموروثات ترجع إلى العصور الفرعونية، وتشبه طقوس احتفال المصريين القدماء بالإله آمون يخرج الناس إلى ساحة مسجد أبي الحجاج الأقصري ويتحركون منها طائفين شوارع الأقصر يذكرون الله وينشدون الأناشيد الدينية ويرتلون القرآن ويمارسون التحطيب والرقص بالعصا والرقص بالخيل وركوب الجمال التي تحمل توابيت من القماش المزركش.

ومن ملامح احتفالات مولد أبي الحجاج الأقصرى، المركب الذي يجره الآلاف ويطوفون به شوارع المدينة يتبعه عربات تحم