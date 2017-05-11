مصدر: إصابة 30 شخصًا بينهم 7 أطفال في حريق مستشفى منشية البكري

كتب – فتحي عمر:

قال مصدر بهيئة الإسعاف بوزارة الصحة، الخميس، إن 30 شخصًا أصيبوا جراء حريق مخزن مستشفى منشية البكري بالقاهرة.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن من بين المصابين 7 أطفال تم نقلهم إلى مستشفيات مجاورة لموقع الحريق، لافتًا إلى أن الهيئة دفعت بـ10 عربيات إسعاف لنقل المصابين.

وأشار إلى أن إدارة الحماية المدنية دفعت بعربات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق.

كان حريق كبير اندلع داخل مستشفى منشية البكري، بمنطقة مصر الجديدة، وقال اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إنه تم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد النيران التي لم يُحدد سبب اندلاعها حتى الآن.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الأمن طوقا أمنياً وسط محاولات لإخماد النيران.​