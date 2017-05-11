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استجواب لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بسبب إهدار المال العام

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استجواب لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بسبب إهدار المال العام استجواب لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بسبب إهدار المال العام

التحرير

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تقدم النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب استجواب للدكتور على عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بشأن إهدار المال العام نتيجة عدم الانتهاء من استكمال محطات الصرف الصحي بقرى طما فيوم، ومنشأة الحاج، وبراوة بمركز لإهناسيا بمحافظة بني سويف.

وقال "بدر"، في طلبه، إن هذا الأمر أدى إلى انتشار الأمراض المزمنة بين المواطنين؛ بسبب لجوء الأهالي للصرف ببحر يوسف، وعمليات الصرف العشوائية التي تختلط بمياه الشرب، مما تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي وفيروس "c"، لافتًا إلى وجود شبهة إهدار المال العام من جانب بسبب عدم استكمال محطات الصرف الصحي لقرى محافظة بني سويف التي بدأ المشروع فيها منذ سنوات، لكنه توقف إلى جانب التأخير في تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة.

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وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى "طما، منشأة الحاج، براوة"، والحفاظ على المال العام.

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التحرير

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