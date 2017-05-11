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فرج عامر يلغي ندوة سالم عبد الجليل حفاظًا على «الوحدة الوطنية»

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فرج عامر يلغي ندوة سالم عبد الجليل حفاظًا على «الوحدة الوطنية» فرج عامر يلغي ندوة سالم عبد الجليل حفاظًا على «الوحدة الوطنية»

التحرير

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ألغي المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الندوة الدينية للدكتور سالم عبد الجليل، وكيل الأوقاف الأسبق، التي كانت ستقام بمقر النادي السكندري.

وقال «عامر» عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نادي سموحة يلغي ندوة دينية للدكتور سالم عبد الجليل حفاظًا على الوحدة الوطنية».

 

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وكان سالم عبد الجليل، وكيل الأوقاف الأسبق والداعية الإسلامي، هاجم الديانة المسيحية، ووصفها بأنها عقيدة فاسدة -حسب زعمه- وأن المؤمنين بها لن تُقبل توبتهم قبل الموت مباشرة، والأفضل لهم التوبة والإيمان بالإسلام قبل ساعة الموت.

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التحرير

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