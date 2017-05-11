بأمر المحافظ.. بورسعيد بدون موائد رحمن في رمضان

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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منع إقامة شوادر لبيع الياميش، مؤكدا أنه لن يسمح بجشع بعض التجار، بالإضافة إلى مراعاة محدودي الدخل.

وقال "الغضبان"، في بيان له، إنه سيتم السماح بإقامة معارض "أهلا رمضان" في المناطق الأكثر احتياجا بأحياء الزهور والمناخ والضواحي، مشددا على أنه غير مسموح بإقامة موائد الرحمن "هناك طرق أفضل لتوصيل السلع للمحتاجين بمنزلهم دون شعورهم بالحرج".

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ووجه المحافظ بقيام الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ لمنع ظاهرة التسول أثناء شهر رمضان، وتشديد الحملات على الفنادق.