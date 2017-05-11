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بلاغ لـ«أمن الدولة»: سالم عبد الجليل يحرض على الإرهاب والفتنة

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بلاغ لـ«أمن الدولة»: سالم عبد الجليل يحرض على الإرهاب والفتنة بلاغ لـ«أمن الدولة»: سالم عبد الجليل يحرض على الإرهاب والفتنة

التحرير

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تقدم اليوم الخميس، سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق، لتكفيره المسيحيين.

وقال صبري في بلاغه، إنه فوجىء بتصريح غريب مغرض يصرح به المدعو سالم عبد الجليل الذي كان يشغل سابقا وكيل وزارة الأوقاف، حيث وصف المسيحيين بالكفار وأن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة وأن المسيحيين مصيرهم جهنم.

وأوضح البلاغ: "أن جهد مائة عام بل مئات الأعوام من التنوير ونزع فتيل الطائفية وإشاعة قيم المحبة والسلام في بلادنا حتى نكف عن المراهقات الطائفية ونلتفت للعمل والبناء ينسفه مثل هذا الرجل وأشابهه في نصف دقيقة على شاشات فضائيات الرسمية والخاصة".

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وأكد أن ما صرح به هذا "الكائن" -على حد وصف البلاغ-، عن أشقائنا أصلاء مصر الأقباط المسيحيين من ركاكات ومراهقات فكرية بذيئة ليس فقط لأن ما صرح به أتفه وأسفه من أن تخلد حيث أن ما ردده يحدث قطعًا غائرًا في شرفاء طيبين لم يجرحونه لا بقول ولا بسيف ولا بحزام ناسف ولا بقنبلة إنما يتحملون هذه السخافات والمراهقات والقنابل عقودا أثر عقود فيلاقون مثل هذه الغلطات والسخافات والحقارات والبلطجة والإرهاب وبدلا من أن نكف ونرعوي ونحترم أنفسنا يواصل مثل هذا الكائن السخافات والانهيار الفكري والتدني الأخلاقي والسفه اللفظي الذي يتلوه دائما سفه إرهابي يدمر مصر وشعبها".

واتهم صبري، سالم عبد الجليل، بالتحريض الصارخ والواضح على الإرهاب، وإشعال الفتنة الطائفية وترويع أمن وسلامة الآمنين واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بخلاف توافر أركان جريمة ازدراء الأديان بكامل شروطها وأركانها.

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التحرير

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