«دمياط الجديدة»: بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا الأحد المقبل 

ارسال بياناتك
قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم البدء فى تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا "المرحلة التكميلية"، للفائزين بقرعة 17 نوفمبر بالمدينة، وذلك ابتداء من الأحد المقبل 14 مايو، وحتى الأربعاء 31 مايو.
وأوضح المهندس علاء منيع، أن القطع التي سيتم تسليمها هي:
الأحد 14 مايو.. من 1/432 : 15/432
الإثنين.. القطع من 16/432 : 30/432،
الثلاثاء.. من 31/432 : 45/432
الأربعاء.. من 46/432 : 60/432
الخميس.. القطع من 61/432 : 75/432
الأحد 22 مايو.. من 1/532 : 15/532
الإثنين 23 مايو.. من 16/532 : 23/532، ومن 25/532 : 30/532.
الثلاثاء.. من 31/532 : 45/532
الأربعاء.. من 46/532 : 60/532
الخميس.. من61/532 : 75/532
الأحد 28 مايو.. من 76/532 : 90/532
الإثنين 29 مايو.. من 91/532 : 105/532
الثلاثاء.. من 106/532 : 119/532
واشار المهندس علاء منيع إلى أنه تم تخصيص يوم الأربعاء 31/5/2017، لمن تخلف عن الاستلام.