«دمياط الجديدة»: بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا الأحد المقبل 

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم البدء فى تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا "المرحلة التكميلية"، للفائزين بقرعة 17 نوفمبر بالمدينة، وذلك ابتداء من الأحد المقبل 14 مايو، وحتى الأربعاء 31 مايو.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن القطع التي سيتم تسليمها هي:

الأحد 14 مايو.. من 1/432 : 15/432

الإثنين.. القطع من 16/432 : 30/432،

الثلاثاء.. من 31/432 : 45/432

الأربعاء.. من 46/432 : 60/432

الخميس.. القطع من 61/432 : 75/432

الأحد 22 مايو.. من 1/532 : 15/532

شاهد أيضا

الإثنين 23 مايو.. من 16/532 : 23/532، ومن 25/532 : 30/532.

الثلاثاء.. من 31/532 : 45/532

الأربعاء.. من 46/532 : 60/532

الخميس.. من61/532 : 75/532

الأحد 28 مايو.. من 76/532 : 90/532

الإثنين 29 مايو.. من 91/532 : 105/532

الثلاثاء.. من 106/532 : 119/532

واشار المهندس علاء منيع إلى أنه تم تخصيص يوم الأربعاء 31/5/2017، لمن تخلف عن الاستلام.