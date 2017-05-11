برلمانية: منع الأطباء من الجمع بين عمل حكومي وخاص «إجحاف»

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أعلنت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضها مشروع القانون المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، الذي يطالب الأطباء وهيئة التمريض بالاختيار بين العمل الحكومي والخاص، لافتة إلى أنه يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات.

وأضافت "الهواري"، في تصريحات لها، أن القانون يمثل إجحافا لهيئة التمريض من جهة، والأطباء الذين يعملون كاستشاريين أو غيرهم بالعيادات الخاصة المرخصة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن القانون يخير أستاذ الجامعة صاحب الخبرة أن يستقيل أو يغلق عيادته الخاصة.

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وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون يحرم هيئة التمريض من تحسين دخلها من خلال العمل في المستشفيات الاستثماريه، متساءلة "هل تستطيع المستشفيات الحكومية رفع مرتباتهم لرفع مستواهم المعيشي؟".