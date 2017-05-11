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القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين وضبط طن مواد مخدرة في سيناء

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القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين وضبط طن مواد مخدرة في سيناء القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين وضبط طن مواد مخدرة في سيناء

التحرير

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قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، فقد واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، ما أسفر عن تدمير أحد الأوكار الإرهابية بالتعاون مع القوات الجوية.

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وأضاف الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن المداهمات أسفرت عن مقتل 4 تكفيريين شديدي الخطورة، وتدمير عربة ربع نقل ودراجة نارية خاصة بهم، علاوة على ضبط عربة ربع نقل محملة بطن من المواد المخدرة المعدة للتوزيع، وحرق وتدمير 32 مزرعة لنبات البانجو المخدر، ومخزنين للمواد المخدرة المعدة للتوزيع.

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وأشار إلى أن عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدى، تمكنت من ضبط عربتين محملين بمواد خطرة يحتمل استخدامها فى تصنيع العبوات الناسفة وجارى التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية.

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التحرير

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