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محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية بالمنيا.. "صور"

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (1)محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (1)

محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (2)محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (2)

محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (3)محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (3)

محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (4)محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (4)

محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (6)محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (6)

محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (5)محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (5)

محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (7)محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (7)

محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (8)محافظ المنيا يبحث سبل تطوير الحديقة الدولية (8)

المنيا - ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، الحديقة الدولية على مساحة 13 فدانًا بمنطقة أبو فليو شرق النيل، لبحث إمكانية إعادة تأهيلها، وتحقيق أفضل استفادة منها.

كما بحث المحافظ سبل تطوير الحديقة بما يساهم في توفير المزيد من أماكن الترفية للمواطنين وزيادة موارد المحافظة، كما استمع المحافظ من مسئولي الحديقة لشرح حول طبيعة العمل وعدد العاملين وحجم الإقبال والإيرادات خلال الفترة الماضية.

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