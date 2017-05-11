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محافظ بورسعيد: متسولون وافدون حجزوا 3 فنادق استعدادًا لرمضان

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محافظ بورسعيد: متسولون وافدون حجزوا 3 فنادق استعدادًا لرمضان محافظ بورسعيد: متسولون وافدون حجزوا 3 فنادق استعدادًا لرمضان

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عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ لمنع ظاهرة التسول أثناء شهر رمضان وتشديد الحملات على الفنادق، بعد حجز عدد من المتسولين من المحافظات الأخرى بحجز 3 فنادق لهذا الغرض.

وأكد "الغضبان"، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أن ظاهرة التسول تعد أحد الظواهر السلبية، وأن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم، مناشدًا المواطنين بعدم الاسراف في استهلاك وتخزين المواد الغذائية.

وكان محافظ بورسعيد أعلن أنه غير مسموح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لاستغلال بعض ممن يقيمون هذا الموائد السلع المدعمة بالمخالفة للقانون.

كما قرر المحافظ منع إقامة أي شوادر لبيع الياميش بدعوى أنه لن يسمح بجشع البعض من التجار، وكذلك لمراعاة ظروف المواطنين محدودي الدخل.

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