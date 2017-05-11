"عشان عايز يورثه بالحيا".. أب يطعن نجله بسكين في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

طعن أب نجله بسكين بعد تعدي الأخير عليه بالسب والضرب، بسبب رغبة الابن في تنازل الوالد عن المنزل، الذي يقطنون فيه، له وأشقائه.

تلقى اللواء علاء سليم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى طوخ المركزي بوصول "شهاب.ط"، 28 عامًا، سائق مقيم في شارع غرب السكة الحديد بمدينة طوخ دائرة المركز، مصابًا بجرح نافذ في البطن، وجرى تحويله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين طعن الوالد "طلعت.ح.ص" 63 عامًا بالمعاش، ومقيم ذات العنوان" نجله بسلاح أبيض "سكين"، لتعدي نجله المصاب عليه بالسب والضرب، ومحاولة طرده من المنزل، لرغبة الأخير في تنازل الوالد عن المنزل له وأشقائه.

ضبط ضباط مباحث المركز المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، بإلقائه بترعة غرب السكة الحديد، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 21256 جنح مركز طوخ لسنة 2017، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.