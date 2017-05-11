بالصور.. منى حسين في "هوم ديزاين": نشجع مصممي الديكور والصناعة المحلية بـ"بلدي"

كتب- هشام عواض:

تصوير- نادر عواض:

عرضت منى حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "MHDH"، خبراتها في مجال الديكور والتدريب والتعليم على تصميم الديكور، وذلك في إطار فاعليات معرض "هوم ديزاين" المقام في فندس دوسيت بالتجمع الخامس.

قالت "حسين"، إن الشركة تشجع على حضور مصميي الديكور الراغبين في تعلم فنون تصميم الديكور، في أكاديمية منى حسين.

وأضافت "حسين"، "لقد بدأت في عالم الديكور كمصممة ديكور، ومن خلال شركتنا صنعنا "براند" محلي وبجانب هذا أخذنا مسار موازي وهو التدريب والتعليم لكل من راغبي تعلم تصميم الديكور".

وأكدت أن مصانع الآثاث واليكور المصرية تصنع منتجات عالية الجودة،من جهة أخرى لدينا مصممين يملكون موهبة عالية، ولهذا نعمل على تنمية مهاراتهم وتشجيع الصناعة المحلية.

ويتم ذلك من خلال مبادرة "بلدي" التي تعد كل عام، وهذا العام تم تأهل 3 مصميين 2 صنعوا ديكور مستوى من سيوة، والمصمم الثالث أعاد تصميم المشربية بشكل مبتكر".

يذكر أن انطلقت فاعليات معرض "هوم ديزاين" اليوم الأربعاء، بفندق دوسيت التجمع الخامس، والذي يستضيف أكبر مهندسي الديكور في مصر.

وشارك في المعرض الذي تستمر فاعلياته على مدار ثلاث أيام من 10 مايو وحتى 13 مايو، عد من شركات

الديكور والآثاث وأشهر مصممي الديكور في مصر.