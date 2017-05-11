بالصور.. هالة صلاح تشارك خبراتها في عالم الديكور بمعرض "هوم ديزاين"

كتب- هشام عواض:

تصوير- نادر نبيل:

شاركت مصممة الديكور، هالة صلاح، تجربتها وخبرتها في عالم الديكور مع عدد من الحضور في ورشة عمل، في إطار فاعليات معرض "هوم ديزاين" المنعقد في فندق دوسيت بالتجمع الخامس.

قالت هالة صلاح، المدير التنفيذي لشركة "TDF" المتخصصة في هندسة الديكور، إنها دخلت هذا المجال بالصدفة، حيث أنها كانت تدرس هندسة ميكانيكا، ثم اقترحت عليها صديقة أن تأخد كورس في معهد الفن من هيوستن في أمريكا في التصميم، ومنذ هذا الوقت أستكملت مسيرتها في عالم تصميم الديكور.

وأضافت "صلاح"، أن "الحياة عبارة عن عدد من النقاط، إذا أوصلنا هذه النقاط ستتشكل مواقفنا وسلوكنا وكل شئ يدور في حياتنا، فكل تحول في حياتنا كان نقطة وتم وصلها، وهذا ما حدث معي".

وخلال الورشة أشارت مصممة الديكور، أن شركتها حصلت على الجائزة الأولى في مسابقة تصميم الديكور في دبي، عن تصميم في القطامية هايتس، ونالت الشركة أيضا على المركز الأول في مسابقة الديكور في لندن.

يذكر أن انطلقت فاعليات معرض "هوم ديزاين" اليوم الأربعاء، بفندق دوسيت التجمع الخامس، والذي يستضيف أكبر مهندسي الديكور في مصر.

وشارك في المعرض الذي تستمر فاعلياته على مدار ثلاث أيام من 10 مايو وحتى 13 مايو، عد من شركات الديكور والآثاث وأشهر مصممي الديكور في مصر.