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سفير كوريا الجنوبية : التقيت كل وزراء الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

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سفير كوريا الجنوبية : التقيت كل وزراء الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي سفير كوريا الجنوبية : التقيت كل وزراء الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

مصراوي Masrawy

التقيت كل وزراء المصرية لتعزيز التعاون الا

القاهرة- (أ ش أ):
أشاد سفير كوريا الجنوبية لدى ، سونجو يون، بالعلاقات بين البلدين، مؤكدًا أنها قائمة على أساس قوي من التفاهم السياسي والاقتصادي والثقافي.
وقال السفير - في تصريح اليوم الخميس - إنه التقى كل وزراء الحكومة المصرية في لقاءات منفصلة، لتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح هو أول رئيس مصري يزور كوريا الجنوبية، مما أضفى زخما للعلاقات الثنائية.
وأشار السفير إلى أن شركتي "سامسونج" و"إل جي" الكوريتين من أكبر مُصدري الإلكترونيات في مصر، وتعتزمان زيادة وتنويع استثماراتهما في مصر خلال الفترة المقبلة، وتابع " أهم ما يميز الشركات الكورية أنها تعتمد على الأيدي العاملة المحلية، حيث يعمل في مصنع سامسونج ببني سويف حوالي 1400 مصري".
كما أكد السفير أنه ليست لديه أي تحفظات أو تخوف من الوضع الأمني في مصر، وقال إن مصر لديها القدرة على المنافسة بقوة في المجال السياحي، داعيًا للترويج للصورة الصحيحة عن مصر حول العالم.
ولفت إلى أن حكومة بلاده تعمل على تطوير كليات الهندسة بجامعتي أسيوط وبني سويف، حيث ستقوم بإمدادهما بأحدث المعدات، كما ستعقد دورات تدريبية للأساتذة والطلاب، وتستقدم أساتذة من كوريا للمساعدة في عملية التطوير.

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