سالم عبدالجليل: أعتذر عن جرح مشاعر إخوتي المسيحيين

كتبت- مروة شوقي:

اعتذر الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل الأوقاف الأسبق، عن جرح مشاعر المسيحيين، عقب تصريحاته التليفزيونية، التي تحدث فيها عن العقيدة المسيحية، بدعوى أن غير المسلمين ليسوا بمؤمنين.

وأوضح عبدالجليل - في بيان نُشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس - أن ما صدر منه في إحدى حلقات برنامجه اليومي المُذاع على قناة المحور الفضائية، كان في سياق تفسيره لسورة "آل عمران"، وتحديدًا لقول الله تعالى:"وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِين".

وأضاف عبد الجليل:" كيف يكون في القرآن إهانة لغير المسلمين وهو يجرّم عليّنا سبّ أصنام المشركون، فكيف بالعقل والمنطق سيستخدم كلمة فيها إهانة وسبّ لإنسان فضلا عن أنه من أهل الكتاب".

وأشار وكيل الأوقاف الأسبق، في بيانه، إلى أن مسألة التعايش بين المسلمين وبين أبناء الوطن من المسيحيين، ليست محل بحث أو نقاش، فهي محسومه بنص قرآني، قائلًا:" والشركاء في الوطن لا يجوز التمييز بينهم على أساس العقيدة أو غيره .. بل هم جميعًا مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود .. واعتبرهم مع المؤمنين أمة واحدة".

واختتم وكيل الأوقاف الأسبق، بيانه، موجهًا الشكر لكل من تواصل معه من المسيحين، معربًا عن امتنانه لحسن راتب، مالك قنوات المحور، ملتمسًا له العذر عقب فسخ تعاقده مع القناه، متابعًا:" شكرًا للدكتور حسن راتب على استضافته لي على قناة المحور على مدى عام وبضعة، ومسألة إنهاء التعاقد ترجع لرؤية صاحب القناة، فلست منزعجًا من فسخ التعاقد من جانب قناة المحور والتمس لهم العذر، وكل شىء بقدر الله وحده ".

​