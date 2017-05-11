تعويضات عقار أوسيم المنهار: 5000 جنيهًا للمتوفي و1000 للمصاب

كتبت- ندى الخولي:

قررت محافظة الجيزة، الخميس، صرف إعانات عاجلة للأُسر المتضررة من انهيار عقار قرية برطس بمدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الوحدة المحلية لقرية برطس انتهت من رفع الأتربة والأنقاض عن طريق سيارات الوحدة.

فيما أعدت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، حصرًا بقائمة الأُسر، حيث سيتم صرف 5000 جنيه إعانة فورية عاجلة لكل حالة وفاة، فيما سيتم صرف 1000 جنيه لكل حالة إصابة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أوسيم تعمل حالياً على فحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وما إذا كانت بحاجة إلى ترميم. ​