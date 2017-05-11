وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بتعيين تسع رؤساء أحياء بالقاهرة

كتبت- ندى الخولي:

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الخميس، أن وزير التنمية المحلية أصدر قرارًا بتعيين 9 رؤساء أحياء بالقاهرة يُساهم بصورة إيجابية في تحسين منظومة أداء الأحياء بالقاهرة، نظرًا لخلو عدد كبير من الأحياء من رؤساء الأحياء والاعتماد على قائمين بالعمل لإدارتها

ووجود رئيس حي له كامل السلطات وتحمل المسئولية في إدارة الحي، والتعرف على المشكلات والمعوقات والتغلب عليها.

ووجه عبد الحميد - خلال لقائه برؤساء الأحياء الجدد، اليوم الخميس - بضرورة التواجد المستمر بالشارع والالتحام بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم وإيجاد الحلول السريعة والمبتكرة للقضاء على أي معوقات والتعاون المستمر مع المجتمع المدني، ممثلًا في الجمعيات الأهلية والمواطنين والشباب ورجال الأعمال للارتقاء بالشوارع والميادين والحدائق التابعة لهم ورفع الإشغالات والتصدي للمخالفات البنائية في المهد.

ومن جانبه أضاف اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، أن قرار وزير التنمية المحلية تضمن تعيين كلًا من:"عصام عبدالله أحمد، رئيس لحي عين شمس، ومجدي شريف صالح، رئيسًا لحي الخليفة، وكان يشغل منصب مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد محمود أنيس، رئيسًا لحي الزاوية الحمراء ، وهاني محمد رضا عبد الحليم، رئيسًا لحي المرج، وهشام عبد الغني عبد العزيز، رئيسًا لحي الوايلي".

كما تضمن قرار وزير التنمية، تعيين:" أحمد محمد أنور عباس، رئيسًا لحي غرب مدينة نصر، وحسام محمد متولي، رئيسًا لحي شبرا، وحسن محمد محمد حافظ، رئيسًا لحي التبين، وآخيرًا الإبقاء على إبراهيم عبد الهادي ياسين، رئيسًا لحي بولاق أبو العلا على الدرجة العليا القيادية".

وأشار السكرتير العام لمحافظ القاهرة، إلى أنه من المقرر أن يصدر قريبًا قرار يتضمن حركة تغيير للعاملين بقيادات الأحياء بمناصب سكرتيري العموم ومديري التنظيم والإسكان ومهندسي الأحياء، وذلك للصالح العام وتجديد الدماء والحيوية ونقل الخبرات المكتبية من حي إلى آخر وتعظيم الإيجابيات والقضاء على السلبيات.​