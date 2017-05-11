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حبس مديري الإسكان والمحلات بحي باب الشعرية لاتهامهما بتزوير محررات رسمية

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حبس مديري الإسكان والمحلات بحي باب الشعرية لاتهامهما بتزوير محررات رسمية حبس مديري الإسكان والمحلات بحي باب الشعرية لاتهامهما بتزوير محررات رسمية

مصراوي Masrawy

حبس مديرا الإسكان والمحلات بحي باب الشعرية

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة باب الشعرية، اليوم الخميس، بحبس مدير إسكان ومدير المحلات بحي باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم "طارق.أ"، مدير إسكان بحي باب الشعرية، و"محمد.أ"، مدير إدارة محلات بالحي بعدم استكمال هدم مبنى مُخالف مقام على قطعة أرض بشارع الجيش.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تركا قطعة أرض من المبنى، للاستخدام كمخزن للمواد الغذائية، وزوَّر المتهمان أوراق رسمية تفيد بهدم المبنى.

وعقب استئذان النيابة العامة، تحركت قوة أمنية مكونة من العقيد شريف فيصل، والرائد شادي عبد الوهاب، وألقي القبض على المتهمين.

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