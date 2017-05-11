رئيس الاتحاد الدولي للفروسية يُشيد بقانون الرياضة

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استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، إنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة.

في بداية اللقاء رحب وزير الرياضة بزيارة إنجمار لمصر، قائلًا إن هذه الزيارة تعتبر هامة بشكل كبير، خصوصًا أنها الزيارة الأولي منذ إنشاء الاتحاد عام 1921، وهذا يعكس دور ومكانة مصر على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن مصر تتمتع بتاريخ رياضي كبير يميزها عن كل الدول الإفريقية والعربية، في تنظيم البطولات العالمية.

كما أكد عبد العزيز أن مصر تمتلك أيضًا بنية تحتية رياضية على مستوى المنشآت الرياضية، تجعلها قادرة على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، وطلب المهندس خالد عبد العزيز من رئيس الاتحاد الدولي للفروسية زيادة عدد البطولات الدولية خلال المرحلة المقبلة لتنظيمها في مصر.

وفي المقابل أبدى "إنجمار دي فوس"، سعادته الكبيرة بزيارته الأولى لمصر، وأنه سوف يقوم بزيارة خاصة لكل من الأهرامات والمتحف المصري.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي على الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الرياضة في دعم الرياضة المصرية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الحالي أسهم في تعظيم دور الجمعيات العمومية، بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي.

وأوضح أن هناك صعوبات في بعض الدول الأوروبية تعاني من تدخل السياسيين في شئونها الرياضية، وما حققته مصر من إصدار لهذا القانون يعد إنجازا يحسب للقائمين عليه.

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وأكد أنه يامل في توسيع قاعدة المنافسة والممارسة لرياضة الفروسية في إفريقيا عن طريق مصر التي ترأس الاتحاد الإفريقي، كما وعد "إنجمار" بتقديم كل الدعم الفني من مدربين ومتخصصين لزيادة عدد الدول في إفريقيا.

واختتم رئيس الاتحاد الدولي للفروسية تصريحاته بأنه يراعى مع اللجان المتخصصة عن مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي للفروسية كل التعليمات الخاصة التي تصدر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والخاصة باللاعبين واللاعبات وأيضا خيول الفروسية، وذلك من خلال برامج توعيه خاصة حتى لا يتعرض هؤلاء اللاعبون للإيقاف.