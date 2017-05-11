محمد هاني يتخلف عن السفر مع الأهلي لمعسكر الإسكندرية

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حصل محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني بقيادة مديره الفني حسام البدري، لأداء امتحان نهاية العام بعد ظهر اليوم الخميس.

ويتخلف هاني عن السفر مع بقية زملائه في أتوبيس اللاعبين الذي يتوجه إلى مدينة برج العرب، لمواجهة زاناكو الزامبي، على أن يلحق بمعسكر الفريق في التاسعة مساء اليوم، وفقًا للإذن الذي حصل عليه من مدير الكرة بعد حضوره المران الصباحي.

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يذكر أن حسام البدري، أعلن قائمة الفريق المتجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة زاناكو الزامبي في دروي أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت المقبل. (طالع التفاصيل)