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رسميًا.. إدجاردو باوزا مديرًا فنيًا للإمارات

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رسميًا.. إدجاردو باوزا مديرًا فنيًا للإمارات رسميًا.. إدجاردو باوزا مديرًا فنيًا للإمارات

التحرير

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن تعيين الأرجنتيني إدجاردو باوزا، مديرًا فنيًا للمنتخب خلفًا للأماراتي لمهدي علي.

وكان باوزا، قد أُقيل من تدريب الأرجنتين عقب تراجع النتائج واحتلال الفريق المركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في روسيا 2018.

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وسيكمل مدرب الأرجنتين السابق مشوار "الأبيض" في تصفيات مونديال 2018، على أن تكون أول مباراة له ودية ضد قطر يوم 6 يونيو المقبل.

وتتبقى للإمارات 3 مباريات في تصفيات كأس العالم التي تحتل فيها المركز الرابع في مجموعتها التي تضم اليابان والسعودية وأستراليا والعراق وتايلاند.

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التحرير

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