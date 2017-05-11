أطال شعره تدينًا وأنجب 13 طفلًا.. القصة الكاملة لملك «الريجي» بوب مارلي

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نجح النجم العالمي "بوب مارلي" على الرغم من قصر مسيرته المهنية في حياته التي لم تتجاوز الـ36 عامًا في ترك بصمة فنية حقيقية في تاريخ الموسيقى الغربية التي عشقها الجمهور في جميع أنحاء العالم، ليكون أشهر مغنٍ لموسيقى «الريجي» الإفريقية على الإطلاق.

في 6 فبراير من عام 1954، وُلد عملاق موسيقى الريجي الراحل "بوب مارلي" ذو التاريخ المميز في عالم الموسيقى والذي أسهم بشكل غير مسبوق في تطويره بالتعاون مع فرقته الشهيرة "فرقة الويلرز"، حيث قدم خلالها أعماله المميزة التى يحرص على إتقانها بموهبته التى دفعته دائمًا لكتابة أغانيه وتلحينها بنفسه قبل أن يغنيها مع الفرقة.

ولم تكن أعمال مارلي وشهرته مقصورة على الغرب فقط، بل عشقه العرب أيضًا لبساطة كلماته التي قدم من خلالها رسائل فنية منادية بعدة مبادئ مثل السلام والحب والتمرد على الظلم والمطالبة بالعدالة والحرية ومحاربة الفقر؛ لذلك كان جمهوره من جميع الجنسيات والأعراق.

واستكمالًا لحياة الأسطورة بوب مارلي التي سرعان ما انتهت بعد 36 عامًا في 11 مايو 1981، يعرض موقع "التحرير-لايف" معلومات مثيرة عن حياته الغريبة التي لم تختلف كثيرًا عن موهبته، كالتالي:



والده بريطاني

والده الكابتن نورفال مارلي البريطاني الأبيض الذي تم عزله من الجيش البريطاني بعد عمله به كضابط بالبحرية الإنجليزية بعد زواجه من الفتاة الجامايكية السوداء "سيديلا بوكر" التى أنجبت له بوب مارلي من زواجهما الذي سرعان ما انتهى بالانفصال لمعارضة أهل الزوج له مما أدى فى النهاية إلى هجرانه لزوجته وابنه.



عامل نظافة في بداية حياته

ترك بوب المدرسة مبكرًا وعمل في ورشة لِحام بعدما عاش مع والدته حياة فقيرة في عاصمة جمايكا كينجستون، وخاصة بعد ترك والده للأسرة وانفصاله عن والدته التى تزوجت مجددًا وانتقلت إلى ولاية ديلاوير الأمريكية ورحل مارلي معها بعد ذلك، باحثًا عن وظيفة مع زوجته ريتا التى تزوجها قبل سفره في 10 فبراير 1966، ثم عاشا معًا هناك وحاول كسب رزقه من وظيقته كعامل نظافة في فندق دوبونت حيث كان يقوم بتنظيف الأرضيات، ثم عمل في مصنع سيارات كرايسلر في الفترة المسائية.





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أبناؤه الـ13

على الرغم من حياته القصيرة؛ إلا أنه ترك أثره في أبنائه الذي وصل عددهم إلى 13 طفلًا، اثنان منهم من زوجته ريتا، وثلاثة بالتبني، والثمانية الباقون مع نساء أخريات.



ديانة «الرستفارية»

بعد معاناته من المعاملة العنصرية للسود في أمريكا، ادخر بوب مارلي ماله وعاد مجددًا إلى جامايكا بعد ثمانية أشهر فقط، ولكن المفاجأة اعتناقه لديانة الرستفارية التي أطلقها الزعيم الجامايكي الشهير ماركوس جارفي، والتى تعتبر إفريقيا مهد البشرية.

واعتبرت تلك الديانة آخر أباطرة إثيوبيا هيلاسيلاسي الأول تجسيدًا للرب وجزءًا من الثالوث المقدس بوصفه المسيح المذكور في الإنجيل، كما أطلقوا عليه عدة ألقاب منها "ملك الملوك" و"سيد السادة"، وسرعان ما انتشرت هذه الديانة منذ انطلاقها في العقد الثالث من القرن العشرين وحتى الآن، ووصل عدد أتباعها إلى مليون شخص حول العالم.

سر طول شعره

لم يكن طول شعر بوب مارلي مجرد موضة باعتباره أشهر المغنين في عصره، ولكن تلك الجدائل الطويلة ما هي إلا أحد أهم مظاهر وطقوس دينه وأساسيات الديانة الرستفارية التى تعتبر جدائل الشعر من أساسياتها والتي رجعوا فيها لبعض التفسيرات الإنجيلية، كما يرجع أصلها إلى كينيا في الأربعينيات عندما جاءت صور صراع التحرر والثوار المختبئين في الجبال، كما اتخذوها لتوضيح الفرق بين الشعر الإفريقي المجعد والشعر الأبيض الناعم.



ديانته سبب وفاته

لم تكن الديانة الرستفارية غريبة من حيث النشأة والأصل فقط ولكن معتقداتها أيضًا تسببت في موت مارلي بالسرطان، فقد اكتشف إصابته بعدما جرح إصبع إحدى قدميه أثناء لعب كرة القدم في لندن عام 1977، وعلى الرغم من علاج الجرح لكنه لم يلتئم وبعد التشخيص الصحيح تأكد من إصابته بسرطان الجلد الذي نما تحت ظفر إصبعه، وطلب منه الأطباء بتر الإصبع لإنهاء المرض سريعًا لكنه رفض بتره وفقًا لمعتقداته الدينية وتابع حياته؛ إلا أن الأطباء اكتشفوا تفشي مرض السرطان في جسده ولا أمل في علاجه خاصة بعدما وصل للمعدة وإحدى الرئتين.

وفي النهاية، توصل المرض إلى دماغه مما تسبب في نهاية حياة أسطورة الريجي بميامي الأمريكية في 11 مايو 1981 وأقيمت له جنازة رسمية وشعبية حاشدة بجمايكا بتاريخ 21 مايو 1981.