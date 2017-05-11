المتحدث العسكري يعلن مقتل 4 تكفيرىين شديدي الخطورة بوسط سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

أسفرت عمليات قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، عن تدمير أحد الأوكار الإرهابية بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري - في بيان له اليوم الخميس - إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 تكفيرىين شديدي الخطورة، على حد وصفه، وتدمير عربة ربع نقل ودراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية.

وأضاف الرفاعي، أن العمليات أسفرت - أيضًا - عن ضبط عربة ربع نقل محملة بطن من المواد المخدرة المعدة للتوزيع وحرق وتدمير 32 مزرعة لنبات البانجو المخدر، و2 مخزن للمواد المخدرة المعدة للتوزيع.

كما تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدي، من ضبط 2 عربة محملين بمواد خطرة يحتمل استخدامها في تصنيع العبوات الناسفة وجاري التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، تنفيذ عملياتها النوعية وإحكام السيطرة على الطرق والمعابر للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وقطع طرق الإمداد عنهم بوسط سيناء.