بالصور.. انطلاق معرض "هوم ديزاين" بمشاركة كبرى شركات الديكور في مصر

كتب- هشام عواض:

تصوير- نادر نبيل:

انطلقت فعاليات معرض "هوم ديزاين"، الأربعاء، بفندق دوسيت التجمع الخامس، والذي يستضيف أكبر مهندسي الديكور في مصر.

وشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام من 10 مايو وحتى 13 مايو، عد من شركات الديكور والآثاث وأشهر مصممي الديكور في مصر.

فتح المعرض أبوابه ظهر الأربعاء للجمهور لزيارة أجنحة الشركات العارضة، التي قدمت أحدث إبداعتها في عالم الديكور، وتقديم أحدث الصيحات. وخلال اليوم تم تكريم عدد من الشركات المتواجدة.

ويُنظم المعرض تحت إشراف كلية الفنون التطبيقيةـ والتي تتواجد مع محاضرات يقوم بها دكاترة الكلية عن خلق مناخ مناسب للمستقبل من خلال التوازن بين التصميمات والتشطيبات النهائية.