وكيل تعليم دمياط: إجراءات حاسمة لمواجهة الغش داخل اللجان

دمياط – محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن هناك إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الغش داخل اللجان في الامتحانات التي تعتبر موسم الحصاد لما بذله الطالب من جهد طوال العام، مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء اللجان للشهادتين الابتدائية والإعدادية والمقرر بدايتها يوم السبت المقبل بإحالة أي مخالف للتحقيق فورًا.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أنه من واجب المنظومة التعليمية حماية الطالب وعدم إضاعة جهده من خلال الغش، موضحًا أنه وجه بالفرز الجيد لورق الإجابة والتواجد باللجان بداية من اليوم لتجهيزها وتلافي أي سلبيات.

وشدد سويلم على تحويل أي ملاحظ يحمل هاتف محمول أثناء انعقاد اللجنة الامتحانية إلى الشئون القانونية، وإبلاغ الإدارة وغرفة العمليات بما يحدث من مخالفات أولًا بأول، فضلا عن فرض الهدوء والانضباط وعدم خروج الطلاب من اللجان قبل نهاية الوقت المحدد مع غلق الأبواب جيدًا، نافيًا وجود عجز في أوراق الإجابة بدمياط.