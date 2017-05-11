وفاة شاب محبوس داخل قسم أسوان.. ووالده يتهم الشرطة بتعذيبه

أسوان - إيهاب عمران:

تستكمل نيابة بندر أسوان برئاسة محمد جمال، وكيل النيابة، اليوم الخميس، التحقيقات في واقعة وفاة شاب محبوس، على ذمة قضية مخدرات في قسم شرطة أسوان.

كان والد الشاب محمد جاد الرب، 26 سنة، قد تقدم ببلاغ إلى نيابة أسوان يتهم فيه ضباط قسم شرطة أسوان بالتسبب في وفاة ابنه داخل محبسه بسبب التعذيب والضرب.

من جانبها عاينت نيابة أسوان جثة الشاب المحبوس داخل المشرحة وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي، والذي عاين الجثة، وصرحت النيابة العامة بدفنها.