إحالة مسئولي مركز شباب "شرباص" بدمياط للنيابة الإدارية

دمياط – محمد إبراهيم

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الخميس، مسئولي مركز شباب شرباص للنيابة الإدارية للتحقيق معهم، في واقعة هدم سور المركز.

وانتهت إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة من التحقيق في واقعة هدم مفوض عن مجلس إدارة مركز شباب شرباص بهدم سور المركز من الناحية البحرية بطول 39 مترًا مع إزالة المظلات الموجودة بجوار السور.

وكشفت التحقيقات عن اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الوحدة المحلية بشرباص وإخطار رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بوقف أعمال الإزالة ورد الشيء لأصله وجرى تحرير محضر بمركز شرطة فارسكور "مخالفة هدم دون ترخيص" ضد مسئولي مركز الشباب دون اتخاذ إجراء رد الشيء لأصله مما يشكل مخالفة فى حق مفوض مركز الشباب.