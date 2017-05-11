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بالفيديو.. سفير العراق يعلن موعد وصول 12 مليون برميل بترول لمصر

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بالفيديو.. سفير العراق يعلن موعد وصول 12 مليون برميل بترول لمصر بالفيديو.. سفير العراق يعلن موعد وصول 12 مليون برميل بترول لمصر

التحرير

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كشف حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة، عن موعد وصول شحنات البترول إلى ، بعد توقيع اتفاق بين وزير النفط العراقي جبار على اللعيبي، ونظيره المصري طارق الملا نهاية العام الماضي، على تزويد مصر بنحو 12 مليون برميل بترول سنويًا.

وقال في لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن شحنة البترول ستصل مصر خلال الفترة ما بين 12 إلى 15 مايو الحالي، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس أن العلاقة بين البلدين دخلت حيزًا استراتيجيًا.

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وأشار إلى أن الشحنات البترولية تأخرت في خروجها من ميناء البصرة، لعدم الانتهاء من بعض الأمور الفنية، لكنها ستصل مصر خلال أيام.

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التحرير

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