بعد إقرارها من البرلمان.. تعرف على أجور الموظفين بعد علاوة 10%

التحرير

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وافق مجلس النواب أمس الأربعاء، على مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

ويُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 /6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل.

وقالت نجوى كمال رئيس الإدراة المركزية لشئون الموازنة بوزارة المالية في تصريحات لـ"التحرير": إن "العلاوة الجديدة ستكلف خزانة الدولة ما يقرب من نحو 3 مليارات جنيه، ويستفيد منها نحو 3 ملايين موظف، ومنهم أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية"، بالإضافة إلى العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية، فيما يقدر عدد الموظفين الخاضعين للقانون نحو 44 مليون موظف، وهم العاملين بالوزارت والمصالح الحكومية والهيئات العامة التي لا توجد بها لائحة خاصة بها، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية.

وفيما يلى أجور الموظفين على المرتب الأساسى، وفقًا لقانون العلاوة الجديد:

أولا: الوظائف التخصصية

درجة ممتاز: 2185 جنيها، مقابل2065 جنيها

درجة عالية: 1535 جنيها، مقابل 1415 جنيها

درجة مدير عام: 1455 جنيها، مقابل 1335 جنيها

-وظائف الدرجة الأولى:

درجة أولى أ: 1314.5 جنيها، مقابل 1195 جنيها

درجة اولى ب: 1292.5 جنيها، مقابل 1175 جنيها

-وظائف الدرجة الثانية:

درجة ثانية أ: 1138.5 جنيها، مقابل 1035 جنيها

درجة ثانية ب: 1122 جنيها، مقابل 1020 جنيها

-وظائف الدرجة الثالثة:

درجة ثالثة أ: 1001 جنيها، مقابل 910 جنيها

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درجة ثالثة ب: 984.5 جنيها، مقابل 895 جنيها

درجة ثالثة ج: 968 جنيها، مقابل 880 جنيها

ثانيا: الوظائف الكتابية والفنية

-وظائف الدرجة الأولى:

درجة أولى أ: 1314.5 جنيها، مقابل 1195 جنيها

درجة اولى ب: 1292.5 جنيها، مقابل 1175 جنيها

-وظائف الدرجة الثانية:

درجة ثانية أ: 1138.5 جنيها، مقابل 1035 جنيها

درجة ثانية ب: 1122 جنيها، مقابل 1020 جنيها

-وظائف الدرجة الثالثة:

درجة ثالثة أ: 1001 جنيها، مقابل 910 جنيها

درجة ثالثة ب: 984.5 جنيها، مقابل 895 جنيها

درجة ثالثة ج: 968 جنيها، مقابل 880 جنيها

-وظائف الدرجة الرابعة:

درجة رابعة أ: 935 جنيها، مقابل 850 جنيها

درجة رابعة ب: 929.5 جنيها، مقابل 845 جنيها