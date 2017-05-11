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ماركة «الشفا».. الأمن يداهم مصنعا لتدوير قمر الدين الفاسد بالإسكندرية

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ماركة «الشفا».. الأمن يداهم مصنعا لتدوير قمر الدين الفاسد بالإسكندرية ماركة «الشفا».. الأمن يداهم مصنعا لتدوير قمر الدين الفاسد بالإسكندرية

التحرير

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داهمت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الخميس، مصنعا غير مرخص لإنتاج قمر الدين بمنطقة العامرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول، وبحوزته 20 ألف لفافة قمر الدين ماركة "الشفا" يقوم بإعادة تصنيعها، و25 ألف "إستيكر" يحمل بيانات تجارية لشركات أخرى.

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وتبين أن "ا. ح."، 28 عاما، مدير المصنع، يستغل قرب حلول شهر رمضان بإعادة تصنيع قمر الدين منتهي الصلاحية، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل بيانات تجارية مسجلة للغير.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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