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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

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شهدت العملات، اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا، ليسجل الدولار في البنك المركزي نحو 18.04 للشراء و18.14 للبيع، وفي بنك والبنك الأهلي نحو 17.95 جنيه للشراء، و18.05 للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي نحو 18.07 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل نحو 18.06 للشراء و18.016 للبيع، أمّا في بنك بلوم، والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي وبنك عودة والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس"، وبنك البركة وبنك القاهرة نحو 18.10 للشراء و18.20 للبيع.

فيما سجَّل الدولار في بنك الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي الدولي نحو 18.00 للشراء و18.10 للبيع، وفي بنك التنمية والائتمان الزراعي سجل نحو 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع.

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وعلى صعيد العملات الأوروبية، سجّل متوسط سعر اليورو، في البنوك المصرية نحو 19.10 جنيه للشراء و19.20 للبيع، والجنيه الأسترليني نحو 22.45، والبيع 22.60 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.75 جنيه للشراء و17.95 للبيع.

وعن العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.85 جنيه للشراء و4.95 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.95 جنيه للشراء و59.35 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.85 للشراء 5.05 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.70 للشراء و47.80 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.25 للشراء و25.30 للبيع.

 أما السوق السوداء فقد تحرك السعر فيها قليلا نحو الارتفاع ليسجل الدولار نحو 18.30 واليورو نحو 19.25 جنيه، والجنيه الأسترلينى نحو 22.60، وعلى صعيد العملات العربية فقد سجل الريال السعودى نحو 5.00 جنيه، والدينار الكويتي نحو 59.00 جنيه.

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