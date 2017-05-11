انخفاض في أسعار الذهب.. وعيار «21» يسجل 613 جنيهًا

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا متأثرًا باستقرار سعر الدولار ليسجل عيار 21 نحو 613 جنيهًا للجرام بالمحال التجارية.

فيما سجل عيار 24 نحو 701 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 525 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 409 جنيهات للجرام، وعيار 12 سجل نحو 350 جنيهًا للجرام.

أما أوقية الذهب، فقد سجلت نحو 21.788 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 4.904 جنيه، وكيلو الذهب 700.571 جنيه.

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اما عن أسعار أسواق المال العالمية اليوم فقد سجل الذهب عيار 24 نحو 709.35 جنيه، وعيار 1 يسجل نحو 620.69 جنيه، وعيار 18 يسجل نحو 532.02 جنيه، وعيار 14 يسجل نحو 413.79 جنيه، وعيار 12 يسجل نحو 354.67 جنيه.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 22.061 جنيه، وكيلو الذهب نحو 709.348 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4.966 جنيه.